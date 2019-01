Mąż minister Jadwigi Emilewicz jeździł rządową limuzyną. Tabloid podliczył koszty

Wraca sprawa Marcina Emilewicza, męża minister przedsiębiorczości i technologii Jadwigi Emilewicz, który korzystał z rządowej limuzyny żony. "Fakt" dotarł do umowy użyczenia auta.

Teraz "Fakt" dotarł do umowy użyczenia czarnego luksusowego mercedesa. Została zawarta 15 marca 2018 r. Koszty użyczenia wyniosły nieco ponad 4160 zł, czyli średnio 415 zł miesiąc. W umowie zawartej między ministerstwem a minister jest jednak wyraźne zastrzeżenie, że "nie może oddać samochodu osobom trzecim do używania".

Minister tłumaczy

Minister stwierdziła, że prowadzi rządową limuzynę sama ze względu na czas pracy. - Często jadę do resortu wcześnie rano i wracam późnym wieczorem - relacjonowała. Dlatego też, jak tłumaczyła, zależy jej, by samej wozić dzieci do przedszkola. - Te 15 minut jazdy razem to często jedyny moment w ciągu dnia, kiedy mogę z porozmawiać z dziećmi - powiedziała Emilewicz.