Minister tłumaczy się za męża. Przyłapano go w limuzynie

Jadwiga Emilewicz, minister przedsiębiorczości i technologii, przyznała, że korzysta ze służbowej limuzyny w celach prywatnych. Mało tego, tabloid przyłapał za kółkiem jej męża, odwożącego dzieci do przedszkola. Minister wyjaśniła tę sytuację.

- Ja sama prowadzę rządową limuzynę. Pozwala mi na to umowa z ministerstwem - wyjaśniła minister. Jak powiedziała Emilewicz, rozlicza się z resortem na zasadzie tzw. " kilometrówek ". - To łącznie kilkaset złotych miesięcznie. Takie regulacje obowiązują w wielu urzędach - przekonywała.

Minister przedsiębiorczości i technologii stwierdziła, że prowadzi rządową limuzynę sama ze względu na czas pracy. - Często jadę do resortu wcześnie rano i wracam późnym wieczorem - przyznała. Dlatego też zależy jej, by samej wozić dzieci do przedszkola. - Te 15 minut jazdy razem to często jedyny moment w ciągu dnia, kiedy mogę z porozmawiać z dziećmi - powiedziała Emilewicz.