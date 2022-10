Duda zaniepokojony. "Mam nadzieję, że to plotki"

- Jeżeli rzeczywiście takie działania byłyby prowadzone, to jest to oczywista próba wpłynięcia na wolność wyborów w Polsce - powiedział prezydent Andrzej Duda, pytany o medialne doniesienia ws. blokady środków z Unii Europejskiej. - Mam nadzieję, że Polacy sobie na to nie pozwolą - dodał prezydent.