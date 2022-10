Burza o unijne pieniądze. Nie ma decyzji o zamrożeniu, ale są pytania do rządu

Krytyczna samoocena polskiego rządu najprawdopodobniej jest tylko chwilowa, bo politycy zapowiedzieli przedstawienie szczegółowego planu, jak zamierzają wypełnić zobowiązania. Prawdą jest, że ze względu na ten brak Polska w tej chwili nie mogłaby otrzymać finansowania na konkretne inwestycje z programu spójności, lecz to problem teoretyczny. Dlaczego? Komisja Europejska dopiero w przyszłym roku otrzyma faktury potwierdzające konkretne wydatki. Można więc założyć, że do tego czasu rząd nadrobi zaległości. Nie wiadomo jednak, dlaczego Warszawa przedstawiła krytyczną samoocenę. Rzecznik rządu w trakcie konferencji prasowej nie był w stanie odnieść się do pytań na ten temat, ucinał, że to kwestie proceduralne.