Duda wspomina Tuska, gdy ten był premierem. "Co innego deklarował"

Prezydent Duda podkreślił, że jego rolą nie jest przekonywanie nikogo do jakiejkolwiek koalicji parlamentarnej, ani odwodzenie od niej. - To zadanie dla partyjnych liderów. Ja zachęcam, i mówię to konsekwentnie od 2020 r., do budowy szerokiej koalicji polskich spraw wokół tematów najważniejszych dla naszej ojczyzny, takich jak rodzina, bezpieczeństwo, praca, inwestycje oraz godność Polski i Polaków - mówił prezydent.