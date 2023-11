Polacy przesłali sygnał. Morawiecki mówi o "mission impossible"

- Gratuluję, choć są to gratulacje wyrażane z goryczą. Opozycja wybierając swojego marszałka postanowiła pozbawić największy klub parlamentarny, klub PiS, stanowiska wicemarszałka. To zły, a nawet bardzo zły początek nowej kadencji Sejmu i doskonały przykład na to, jak można mieć usta pełne pięknych słów o demokracji, a czynami pokazywać, że demokracji się nie rozumie - powiedział Morawiecki.