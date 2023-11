Mateusz Morawiecki stworzy rząd? "Jakaś farsa”

Premier Mateusz Morawiecki twierdzi, że uzyska większość w Sejmie i stworzy nowy rząd. Wirtualna Polska zapytała mieszkańców Legionowa, czy wierzą w te zapewnienia. - Ja myślę, że Mateusz Morawiecki powinien wreszcie zrozumieć, że już jest koniec. Jest koniec jego rządów i to wszystko, co się w tej chwili to jest po prostu jakaś farsa - mówi jeden z uczestników sondy ulicznej. - Ze mną nie rozmawiał, także mało prawdopodobne - żartuje kolejny mężczyzna. - Nie przekupił mnie, ani 13-tką, ani 14-tką. Bo żebym ja dostał 13-tkę i 14-tkę to zabierają moim synom - dodał poważnie. - Za bardzo się ta szarańcza zmówiła - powątpiewa kolejny rozmówca. - Myślę, że długo się ten Sejm nie utrzyma, że prezydent wreszcie rozwali to i od nowa zrobimy to, bo tak to przecież oni myślą, że to nie jest rząd, tylko nie wiem, jakieś harcerskie spotkanie czy coś - dodaje. Część uczestników sondy wciąż trzyma jednak kciuki za Mateusza Morawieckiego. - Daj mu Boże - śmieje się jedna z kobiet.

Rozwiń