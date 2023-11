Ogórek nie mogła go uspokoić. "Może wypił coś przed programem?"

- Elektrownia atomowa jest nam najbardziej potrzebna. Dzięki elektrowni atomowej my możemy zadbać o bezpieczeństwo energetyczne Polski. To jest dla nas dzisiaj kluczowe i najważniejsze. Budowa tej elektrowni jądrowej to już był czas najwyższy dawno, żeby ona powstała. Dziś, jak czytam nagłówki, co mówi Donald Tusk, że elektrownia jądrowa "tak", ale może "nie w tym miejscu", "może ktoś inny" "nie z Amerykanami", "a może z Francuzami". Ta elektrownia powstanie nie wiadomo kiedy - mówiła Iwona Arent z Prawa i Sprawiedliwości.