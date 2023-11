Chwila szczerości Magdaleny Ogórek. "Chciałabym być obiektywna"

W programie współprowadzonym z prawicowym publicystą Stanisławem Janeckim, Ogórek komentowała wybór Szymona Hołowni na marszałka Sejmu. Nawiązała do rozmowy wokół Hołowni w telewizji TVN24. - Pani Dominika Wielowieyska dzisiaj siedziała w telewizji komercyjnej i powiedziała, że to, że Hołownia to jest człowiek, który wywodzi się z talent show, to to go nobilituje, jako marszałka Sejmu - stwierdziła nawiązując do pracy Hołowni w TVN i prowadzenia programu "Mam Talent".