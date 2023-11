Pierwsza porażka PiS w Sejmie. Tusk: "Dedykacja dla Dudy i Morawieckiego"

Hołownia przyznał, że przyszedł do polityki "spoza polityki". Zaznaczył też, że "nie zna wszystkich jej trików, ale zna jej serce o którym czasem zbyt często się zapomina". Podkreślił, że "polityka to nie przemoc". - Polityka to troska. Ta sala (sejmowa) to nie gala MMA, to dom spotkań i rozmowy - wskazał.