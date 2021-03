Duda rozmawiał z OBWE ws. Polaków aresztowanych na Białorusi

Andrzej Duda w czwartek przeprowadził rozmowy z partnerami zagranicznymi w sprawie Polaków aresztowanych na Białorusi - prezes Związku Polakow na Białorusi Andżeliki Borys oraz dziennikarza i działacza ZBP, Andrzeja Poczobuta,.

Prezydent Andrzej Duda w czwartek przeprowadził rozmowy z partnerami zagranicznymi ws. Polaków aresztowanych na Białorusi. Głowa państwa rozmawiała m.in. z prezydent Estonii Kersti Kaljulaid i z sekretarz generalną OBWE Helgą Schmid.

Andżelika Borys, prezes Związku Polaków na Białorusi została aresztowana przez białoruskie władze we wtorek. W środę zapadł wyrok skazujący ją na 15 dni aresztu za organizację "nielegalnej imprezy masowej". Władza za taką uznała tradycyjny doroczny jarmark Grodzieńskie Kaziuki, który odbył się 7 marca 2021 r.

Polacy aresztowani na Białorusi. Andrzej Duda rozmawiał z OBWE

Z kolei w czwartek nad ranem w Grodnie zatrzymany został dziennikarz i działacz ZPB Andrzej Poczobut.

Kancelaria Prezydenta poinformowała, że podczas rozmowy z prezydent Estonii Kersti Kaljulaid Andrzej Duda zaapelował o "podniesienie na forum Rady Bezpieczeństwa ONZ kwestii represji wymierzonych w polską mniejszość na Białorusi, co stanowi ewidentny przejaw łamania praw człowieka oraz podstawowych zasad prawa międzynarodowego”.

Jak czytamy w komunikacie, prezydenci Polski i Estonii pochylili się także nad "możliwymi trybami postępowania w tym względzie". Estonia jest niestałym członkiem Rady Bezpieczeństwa na kadencje 2020-2021.

Andrzej Duda ws. Polaków na Białorusi. Apeluje o "konieczność uwolnienia zatrzymanych"

Kwestie represji białoruskich władz wobec przedstawicieli polskiej mniejszości poruszane były również w rozmowie z Sekretarz Generalną OBWE Helgą Schmid oraz Wysokim Komisarzem OBWE ds. Mniejszości Narodowych, Kairatem Abdrakhmanovem.

Andrzej Duda w trakcie konwersacji miał wnioskować o podniesienie aktualnej kwestii aresztowanych Polaków na forum OBWE.

KP informuje też, że Duda w trakcie rozmów "wskazał na konieczność uwolnienia wszystkich zatrzymanych oraz zaapelował o solidarne i zdecydowane działanie ze strony naszych partnerów i organizacji międzynarodowych chroniących prawa człowieka".

Andrzej Duda: nie zostawimy naszych rodaków na Białorusi samych sobie

Prezydent zaznaczył też, że w "ostatnich dniach polska mniejszość na Białorusi stała się przedmiotem bezpardonowych aktów represji ze strony władz białoruskich".

Wcześniej w czwartek Andrzej Duda zapewniał, że Polska będzie interweniować w sprawie sytuacji Polaków na Białorusi.

- Nie zostawimy naszych rodaków na Białorusi samych sobie, będziemy interweniowali w ich sprawie. Wszelkimi legalnymi metodami będziemy dążyli do tego, aby prawo międzynarodowe, w tym prawo Polaków mieszkających na Białorusi, jako przedstawicieli mniejszości narodowej, było przestrzegane zgodnie z międzynarodowymi standardami – deklarowała głowa państwa.

Polska mniejszość na Białorusi liczy ok. 300 tys. osób, a misją Związku Polaków na Białorusi jest przede wszystkim pielęgnowanie polskiej kultury i tradycji, wspieranie polskiego szkolnictwa i nauki języka polskiego. Są to zadania pozytywne, wiążące się z ochroną dorobku cywilizacyjnego i kulturowego, co tym bardziej powinno podlegać ochronie państwa - przypomniano na stronie prezydent.pl. ZPB to największa na Białorusi organizacja mniejszości polskiej. W 2005 roku władze w Mińsku pozbawiły ją rejestracji.

Źródło: PAP