Duda po posiedzeniu RBN: jestem wdzięczny wszystkim uczestnikom

- Drugi taki bardzo trudny moment był, gdy w środku nocy, około 2 w nocy prezydent Zełenski zadzwonił do mnie, że jest atak na elektrownię atomową w Ukrainie, że elektrownia jest ostrzeliwana - mówił prezydent. Dodał, że natychmiast zadzwonił do przedstawiciela Polski przy ONZ, by prosić go o przekazanie tej informacji sekretarzowi generalnemu ONZ. - Apelowałem o natychmiastową interwencję w tej sprawie - mówił.