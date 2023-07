Drwią z awantur polityków PiS-u. "Durny pomysł"

- To jest obraz ich rozpaczy. Przez osiem lat tego nie robili, ograniczali nasze wystąpienia w Sejmie, ale nie posunęli się do robienia awantur na naszych konferencjach prasowych. Widać, jak ich to po ośmiu latach boli. Wiedzą, że nie mają nic do przekazania, i dlatego zamiast robić swoje wydarzenia i starać się trafiać z własnym przekazem, wybrali chuliganerkę - mówi Wirtualnej Polsce rzecznik sztabu wyborczego Koalicji Obywatelskiej Arkadiusz Myrcha.