Wiemy, dlaczego Kaczyński tak mocno odpowiedział Tuskowi. Dotknęły go dwa słowa

Publiczność była zachwycona. A to tylko prezesa zachęcało. - Tusk to prawdziwy wróg naszego narodu. On nie powinien rządzić Polską, czas to wyraźnie powiedzieć. Niech idzie do swoich Niemiec i tam szkodzi - groził Jarosław Kaczyński. I po chwili dorzucił, że lider PO mógłby też przenieść się na Białoruś.