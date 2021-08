Drugie dno planów Czarnka. Kuratorzy będą modelować szkoły?

Szkoły stracą autonomię?

Koncepcję Czarnka bardzo krytycznie oceniła była minister edukacji Krystyna Szumilas. W jej ocenie zaproponowane rozwiązania mogą spowodować, że kuratoria będą modelować szkoły tak, by wpisywały się w akceptowalny przez resort edukacji wzór. Może to jej zdaniem prowadzić do odebrania szkołom autonomii.