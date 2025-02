Dramatyczny wzrost w Kapsztadzie. Mieszkańcy proszą o akcję wojsko

W ciągu ostatniego tygodnia w Kapsztadzie, popularnym wśród turystów, zginęło ponad dziesięć osób. Wzrost przemocy z użyciem broni palnej skłonił grupy obywatelskie do zaapelowania o wprowadzenie wojska na ulice miasta.

Rzecznik lokalnej policji, Rafique Foflonker, podkreślił, że "strzelanie do tak wielu osób w ciągu jednego dnia to nie tylko statystyka przestępczości - to dobitne przypomnienie o nieustającej przemocy, która wzbudza strach w naszych dzielnicach".