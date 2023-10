Dramat na placu zabaw. "Mówimy jej, że jest już u aniołków"

Najbliżsi wciąż nie mogą pogodzić się z tragedią, do której doszło. Pan Józef, dziadek chłopczyka wciąż ma przed oczami przerażające obrazy. - Widzę w tej karetce, nieprzytomnego, brudnego. Boże przenajdroższy... Ileż on musiał tam leżeć w tym zbiorniku, zanim go wydobyli - powiedział dziennikarzom "Faktu". - Mój wnuk to było takie kochane dziecko. Rodzice poświęcali Mareczkowi i Wandzi, jego młodszej siostrzyczce, tyle czasu, tak dbali o nich. Mareczek był rezolutny, umiał liczyć już do 250, literki już załapał ... Dzisiaj musimy organizować pogrzeb. To będzie najtrudniejszy dzień w naszym życiu - dodał pan Józef.