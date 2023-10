Posłanka KO pozwała Jakiego. Jest wyrok sądu

Decyzję sądu skomentował w sieci europoseł PiS. "Uwaga! Sąd w Gdańsku zakazał mi dziś mówić o PO, że są "wulgarni" i to "zdrajcy". Oddalił jednak wniosek o zakaz mówienia o PO, że to "obciach". Już złożyłem wniosek o udostępnienie całego nagrania rozprawy, abyście mogli zobaczyć ten cyrk. I nie mam zamiaru się do tego zastosować" - zapowiedział Patryk Jaki na Twitterze.