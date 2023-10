Co dalej ze świadczeniami dla Polaków? Komitety odpowiedziały

KW Trzecia Droga: przepis na Polskę marnotrawną

KW Trzecia Droga w odpowiedzi na pytanie przekazał, że program 500 plus powinien pozostać bez zmian jako świadczenie, które wpisało się już na stałe w budżety Polaków. Odnosząc się do podniesienia poziomu tego świadczenia do 800 złotych, komitet podkreślił, że jest to działanie proinflacyjne, które "jest rozdawnictwem wyborczym i nie powinno w ogóle wejść w życie".