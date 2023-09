"Dziś mamy co najmniej 800 tys. chętnych". KO szykuje się na marsz. Znamy kulisy

Co w związku z marszem szykuje PiS? Konwencję wyborczą. Według naszych informacji partia rządząca postanowiła nie popełniać błędu z 4 czerwca, gdy oddała pole przeciwnikowi. - Kluczem jest to, by nie dać się sprowadzić do defensywy. Do marszu podchodzimy spokojnie, nie zamierzamy się do niego odnosić czy zniechęcać do uczestnictwa w nim - mówi jeden z posłów partii rządzącej.