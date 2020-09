Dożynki jasnogórskie 2020. Andrzeja Dudy do rolników: Jedzenia nie zabrakło. Bóg zapłać!

Jasna Góra. Prezydent dziękował też za głosy

Andrzej Duda obiecał, że będzie robił wszystko, aby poprawić warunki życia i pracy na wsi. Nawiązał do tego, że w wyborach prezydenckich rolnicy stanowili ważną część popierającego go elektoratu. Kiedy po przyjeździe na Jasną Górę , wyszedł im pomachać ze szczytu, rozbrzmiały oklaski.

- Jako prezydent, który został wybrany na kolejną kadencję także waszymi głosami (...) będę czynił wszystko, aby polska wieś jak najlepiej się rozwijała. Żeby tereny wiejskie w jak najmniejszym stopniu były w gorszej sytuacji niż wielkie miasta. Żeby to, co nowoczesne, było zapewnione także dla polskiej wsi: komunikacja, szerokopasmowy internet, wszelkiego rodzaju dobra, które do niedawna były przywilejem wielkich miast - zapewnił podczas swojego wystąpienia.

Rzecznik Praw Dziecka i mocne słowa o LGBT. Adam Bielan: jeden nieprecyzyjny wywiad nie może być powodem dymisji

Andrzej Duda obiecał pomoc rolnikom

- Jest także i obowiązek ze strony władz państwowych, aby czuwać nad bezpieczeństwem także i rolnika, że kiedy dotknie go klęska żywiołowa, to żeby był pewny, że otrzyma pomoc, że nie zostanie sam. Oddanie czci spracowanym dłoniom rolnika, to nie jest tylko hasło, którym politycy wycierają sobie usta. Ale, że to jest rzeczywistość, która przekłada się na konkretne działania, które powodują, że rolnik spokojnie może realizować swoje zadania - podkreślił prezydent Andrzej Duda.