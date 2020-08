Częstochowa. Kolejne pielgrzymki przybywają na Jasną Górę

- O ile na 15 sierpnia pielgrzymują pielgrzymki ze wszystkich stron Polski to 26 sierpnia jest szczególny dla naszej Archidiecezji. Z powodu obostrzeń pielgrzymki nie są tak liczne jak zazwyczaj, ale mają taką samą radość i wiarę. Przez ostatnie dni tradycyjnie przygotowywaliśmy się do obchodów Uroczystości Najświętszej Maryi Panny Częstochowskiej uczestnicząc w nowennie, co na pewno przyniesie piękne owoce - powiedział ks. Mariusz Bakalarz, rzecznik prasowy Archidiecezji Częstochowskie w rozmowie z portalem czestochowskie24.pl.