Pielgrzymki mogą stać się nowym ogniskiem koronawirusa. Częstochowa apeluje do ministra zdrowia

Pielgrzymki z całej Polski idą do Częstochowy. Władze miasta obawiają się nowego źródła zakażeń

Sierpień to miesiąc pielgrzymek na Jasną Górę. Władze Częstochowy apelują jednak do ministra zdrowia, by wprowadził dodatkowe regulacje, bezpośrednio dotyczące pielgrzymowania osób z czerwonych i pomarańczowych powiatów. Obawiają się, że pątnicy przybywający z regionów o najwyższym wzroście zakażeń mogą stać się źródłem ognisk koronawirusa w Częstochowie.