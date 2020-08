Koronawirus w Polsce. Obostrzenia wracają do kilkunastu powiatów. "Dowiedzieliśmy się o tym z mediów"

"Zielone" strefy to powiaty, w których sytuacja jest dobra i przepisy się nie zmieniają. W "żółtych" jest już gorsza, a powiaty "czerwone" to te z najgorszą sytuacją. Tam w rodzinnych uroczystościach weźmie udział najwyżej 50 osób, ich mieszkańcy muszą nosić maseczki wszędzie i stosować się do obostrzeń w komunikacji miejskiej.

- Czy to oznacza, że nie będziemy mogli wyjeżdżać ze swojego miasta? Mamy przecież jeszcze miesiąc wakacji. Co z dziećmi i początkiem roku szkolnego? Co z codzienną pracą? Mnóstwo ludzi z Rybnika pracuje w Katowicach - zauważa Skupień. - Czy mieszkaniec Rybnika musi nosić na terenie swoje miasta maseczkę, a jak pojedzie do zielonego powiatu, to już nie musi? - zastanawia się.