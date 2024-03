Dostawa paliwa przez wojsko. Orlen miał korzystać za darmo

Darmowy transport

Z informacji uzyskanych od MON wynika, że każdego dnia od 6 do 27 października korzystano od 9 do 25 jednostek sprzętu wojskowego o pojemności oj 10,3 do 33 tys. litrów. "Sprzęt zgodnie z wnioskiem PKN Orlen użyczony był nieodpłatnie. Natomiast należy dodać, że dzienny uśredniony koszt funkcjonowania, przy wydzieleniu 25 cystern (22 pojazdy oraz trzy przyczepy cysterny), wynosi ok. 18,5 tys. zł. Uśredniony dzienny koszt wydzielania jednej cysterny na zabezpieczenie przewozu paliw dla ORLEN wynosi 840 zł" – przekazał wydział prasowy resortu obrony.