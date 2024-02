Błaszczak zaatakował MON. Ministerstwo nie pozostało dłużne.

"Nie wiem skąd opinia, 'większości żołnierzy', którym wg Pana zmiany się nie podobają - to za Pana czasów żołnierze niezwykle licznie odchodzili ze służby, nie widząc możliwości normalnej ścieżki awansu i nie godzili na praktyki do bycia tłem na wiecach i niezliczonych politycznych piknikach. My pamiętamy o żołnierzach. Ich warunkach służby, wyposażeniu indywidualnym i szkoleniu. Chcemy, by szacunek dla munduru nie był pustym sloganem czy hasłem dla kolejnych akcji celowo wykorzystujących żołnierzy dla politycznych korzyści dla Pana i najbliższych sowicie opłacanych współpracowników. - czytamy na stronie MON.