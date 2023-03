"Dość bezkarnego prowokowania USA". Mocny komentarz z USA ws. drona

Niektórzy komentatorzy w USA ostrzegają, że ostatni incydent z dronem pokazuje potencjalne ryzyko wojny pomiędzy Stanami a Rosją i jest to powód by zaprzestać wspierania Ukrainy. "Jednak dron operował w międzynarodowej przestrzeni powietrznej. Putin po prostu chciał pokazać, że chce uczynić Morze Czarne swoim ‘prywatnym stawem’. To tylko uwidacznia, że jest gotów do eskalacji konfliktu, a jego agresywna wizja polityczna nie ogranicza się do Ukrainy" - zaznaczyła redakcja amerykańskiego dziennika.