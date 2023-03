Rosjanie chcą wydobyć drona. Jest odpowiedź USA

We wtorek dwa rosyjskie Su-27 namierzyły nad Morzem Czarnym amerykańskiego drona MQ-9 Reaper. Uszkodzony przez jedną z maszyn bezzałogowiec spadł do morza. Rzecznik Pentagonu generał Pat Ryder przekazał, że Rosjanie prawdopodobnie próbują wydobyć szczątki maszyny, "by uzyskać cokolwiek cennego".