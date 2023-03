Rosjanie naprawdę będą chcieli to zrobić? Burza po strąceniu drona USA

- Rosyjskie opowieści, że to oni władają Morzem Czarnym można włożyć między bajki. Przepisy jasno wskazują, że w odległości 12 mil od linii brzegowej jest to terytorium danego państwa, dalej to terytorium międzynarodowe. Ale ważne jest to, co się dzieje w powietrzu. Przykładowo, w przypadku Polski - nasze terytorium to 12 mil od brzegu, ale nadzorujemy przestrzeń do połowy Bałtyku. Została ona przydzielona naszemu państwu według międzynarodowych ustaleń. Rosjanie na własny użytek stosują podobną metodologię - mówi WP gen. Tomasz Drewniak.