Rosja domaga się od USA wstrzymania lotów w pobliżu granic

Amerykański dron MQ-9 Reaper odbywał rutynową i zaplanowaną wcześniej misję rozpoznawczą w odległości ok. 120 km od wybrzeża Krymu, kiedy przechwyciły go dwa myśliwce Su-27. Rosyjskie samoloty miały śledzić go przez 30-40 minut, wykonywać niebezpieczne manewry wokół bezzałogowca i zrzucać na niego paliwo. Amerykańska maszyna nie była zdolna do kontrolowanego lotu i została sprowadzona do morza, gdzie się rozbiła.