Doprowadzą Ziobrę przed komisję? Jest wniosek Bodnara

- To jest zdarzenie bez precedensu. W historii polskiego parlamentaryzmu nie było takiej sytuacji - mówiła na konferencji prasowej rzeczniczka Prokuratora Generalnego Anna Adamiak.

- Komisja wyczerpała wszystkie możliwe instrumenty, które spowodowałyby, że pan poseł Ziobro stawił się przed komisję. W związku z tym zgodnie z obowiązującymi przepisami komisja zwróciła się do prokuratora generalnego - podkreśliła prokurator Adamiak. .

Szefowa sejmowej komisji śledczej ds. Pegasusa Magdalena Sroka (PSL-TD) poinformowała dwa tygodnie temu, że komisja kieruje wniosek do Prokuratora Generalnego o wyrażenie przez Sejm zgody na zatrzymanie i doprowadzenie na przesłuchanie przed komisją byłego ministra sprawiedliwości.

Wcześniej komisja po raz czwarty podjęła próbę wezwania Ziobry w charakterze świadka. Polityk nie pojawił się i nie usprawiedliwił swojej nieobecności, mimo że do komisji trafiła opinia biegłego, który ocenił, że stan Ziobry pozwala mu na zeznawanie. Były minister sprawiedliwości zmaga się z chorobą nowotworową.

W czwartek Prokuratura Krajowa przekazała do ministra sprawiedliwości, Prokuratora Generalnego Adama Bodnara wniosek przewodniczącej komisji śledczej ds. Pegasusa o wyrażenie zgody na zatrzymanie i przymusowe doprowadzenie b. ministra sprawiedliwości, posła PiS Zbigniewa Ziobry na posiedzenie komisji - przekazał PAP rzecznik PK Przemysław Nowak.

Komisja śledcza ds. Pegasusa bada legalność, prawidłowość i celowość czynności podejmowanych z wykorzystaniem tego oprogramowania m.in. przez rząd, służby specjalne i policję od listopada 2015 r. do listopada 2023 r. Komisja ma też ustalić, kto był odpowiedzialny za zakup Pegasusa i podobnych narzędzi dla polskich władz.

Według ustaleń, to pieniądze z Funduszu Sprawiedliwości miały posłużyć do zakupienia systemu dla polskich służb.

Pegasus to system, który został stworzony przez izraelską firmę NSO Group do walki z terroryzmem i zorganizowaną przestępczością. Przy pomocy Pegasusa można nie tylko podsłuchiwać rozmowy z zainfekowanego smartfona, ale też uzyskać dostęp do przechowywanych w nim innych danych, np. e-maili, zdjęć czy nagrań wideo oraz kamer i mikrofonów.