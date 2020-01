Donald Trump o Pokojowym Noblu. "Zapobiegłem kilku wojnom"

Pokojowa Nagroda Nobla dla Donalda Trumpa - prezydent USA dał do zrozumienia, że to jemu bardziej należy się laur Instytutu Noblowskiego za rok 2019. - Zawarłem umowę, uratowałem kraj i słyszę, że jego lider dostał za to nagrodę - powiedział Trump.

Głosuj Głosuj Podziel się Opinie

Donald Trump o Pokojowym Noblu. "Zapobiegłem kilku wojnom" (PAP/EPA, Fot: David Maxwell)

Prezydent USA podzielił się refleksją dotyczącą Pokojowej Nagrody Nobla. Donald Trump spotkał się z wyborcami w Toledo w stanie Ohio. Tam dał do zrozumienia, że ktoś dostał nagrodę za jego zasługi.

- Zawarłem umowę, uratowałem kraj i teraz słyszę, że jego lider dostał za to nagrodę. (...) Mam coś z tym wspólnego? Tak, ale wiecie, tak to już jest - powiedział Trump. Prezydent USA dodał, że zapobiegł wielkiej wojnie, a nawet kilku wojnom.

Donald Trump o Pokojowym Noblu. "Zapobiegłem kilku wojnom"

Chociaż Donald Trump nie wymienił nazwiska, wiadomo że przywódca, o którym mówił, to Abiy Ahmed. Premier Etiopii to najmłodszy lider spośród afrykańskich krajów. Swój urząd sprawuje od kwietnia 2018 roku.

Zobacz też: Donald Tusk wprost o Donaldzie Trumpie. "Mam z nim poważny kłopot"

Norweski Instytut Noblowski, który przyznaje Pokojowe Nagrody Nobla (pozostałe leżą w gestii Szwedzkiej Królewskiej Akademii) uhonorował Ahmeda za "decydującą inicjatywę rozwiązania konfliktu granicznego z sąsiednią Erytreą". Choć między stronami od 2000 roku obowiązywało zawieszenie broni, wojna wisiała w powietrzu do lipca 2018 roku, kiedy przywódcy obu państw podpisali umowę pokojową.