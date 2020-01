Amerykanie zabrali głos ws. decyzji Donalda Trumpa. Większość uważa ją za "lekkomyślną"

Z sondażu "USA Today" wynika, że 52 proc. Amerykanów uważa zabicie generała Kasema Sulejmaniego za lekkomyślne. Przeciwnego zdania jest 34 proc. pytanych. Jak czytamy, wyniki badania przeprowadzonego we wtorek i środę obecnie mogłyby być nieco inne.

Decyzją prezydenta USA Donalda Trumpa amerykańskie wojska przeprowadziły zamach na irańskiego generała Kasema Sulejmaniego . Co ciekawe, aż 42 proc. Amerykanów uważa, że atak był uzasadniony. Przeciwne zdanie wyraziło 33 proc. ankietowanych, a 25 proc. stwierdziło, że nie wiedzą, co o tym myśleć.

Obywatele USA zostali również zapytani, jak oceniają decyzje podjęte przez samego prezydenta Stanów Zjednoczonych. Jego kroki poparł co trzeci Amerykanin (34 proc.). 52 proc. oceniło reakcję polityka jako "lekkomyślną".

Donald Trump kontra Iran. Częściowe rozładowanie napięcia

"USA Today" podkreśla, że ich sondaż został zrealizowany natychmiast po ataku, czyli we wtorek i środę - jeszcze przed wygłoszonym w środę orędziem prezydenta Donalda Trumpa do narodu amerykańskiego.

Zdaniem większości komentatorów, argumenty jakich użył lider USA i nowe informacje przyczyniły się do częściowego rozładowania napięcia w stosunkach Waszyngton-Teheran. W związku z tym, obecne nastroje społeczne mogłyby być już nieco inne.

Amerykanie są w większości zgodni co do tego, że sam zamach na Kasema Sulejmaniego zwiększy zagrożenie dla ich kraju. Z taką tezą zgodziło się w sondażu 55 proc. uczestników ankiety. Przeciwnego zdania było 24 proc. badanych, a 21 proc. nie miało opinii.

Przypomnijmy, że podczas konfliktu USA-Iran doszło do tragicznego zdarzenia. Boeing 737 należący do ukraińskich linii lotniczych rozbił się tuż po starcie z lotniska w Teheranie. W sieci pojawiło się nagranie, które ma dowodzić, że maszyna została zestrzelona. Premier Kanady Justin Trudeau oficjalnie to potwierdził. W czwartek świat obiegła z kolei informacja, że samolot przez pomyłkę został zestrzelony przez irańską rakietę.