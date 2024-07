Jeden wpis wystarczył. Słowa Tuska ws. Babiarza wywołały oburzenie

"W sumie nie wiadomo, co było głupsze: komentarz pana Babiarza czy decyzja jego przełożonych. W obu przypadkach olimpijski poziom" - napisał w środę na platformie X Donald Tusk. W kolejnym wpisie dodał, ponownie odnosząc się do skandalu wokół TVP Sport: "na szczęście prawdziwe Igrzyska to szpadzistki i siatkarze, nie redaktorzy i dyrektorzy. Brawo Panie i Panowie!".