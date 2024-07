"Nie przypilnowała ojca". Posłanka Lewicy "celuje" w córkę Giertycha

Teraz wyraz swojego oburzenia za odrzucenie przez Sejm zmian w kodeksie dała w sieci szefowa klubu Lewicy. We wpisie w mediach społecznościowych Anna Maria Żukowska nie zwróciła się jednak bezpośrednio do Giertycha, a jego córki. "Niestety drugi raz nie przypilnowała Pani. Zabrakło 4 głosów, w tym Pani ojca" - napisała, dołączając screen z wywiadu z drugą córką posła, w którym mówi ona o "pilnowaniu" go w kwestiach praw kobiet.