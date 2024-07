Tusk skomentował aferę wokół Babiarza. "Nie wiem, co było głupsze"

Również we wtorek upubliczniony został list poparcia dla Przemysława Babiarza. Podpisało się pod nim ponad 100 dziennikarzy i pracowników TVP. To m.in. Jacek Laskowski, Jacek Kurowski, Paulina Chylewska, Sylwia Dekiert, Filip Czyszanowski czy Marcin Feddek. Na liście znajdują się też nazwiska sportowców - m.in. Anity Włodarczyk, Natalii Kaczmarek Justyny Święty-Ersetic oraz Wojciecha Nowickiego. Apelują o przywrócenie Babiarza do pracy.