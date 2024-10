Dogadali się? Enigmatyczny wpis Kosiniaka-Kamysza

- Jesteśmy w sytuacji, w której Platforma Obywatelska zapowiedziała prezentację swojego kandydata prawdopodobnie 7 grudnia. Lewica też pewnie jakoś w najbliższych tygodniach przedstawi kandydatkę. A jeżeli chodzi o moją decyzję, to ona zapadnie w ciągu kilku najbliższych tygodni - mówił Hołownia na konferencji w Pleszewie. - A jak zdecyduje PSL, to zobaczymy - dodał.

Hołownia zaznaczył, że "nie zamierza nikogo do niczego zmuszać, ani przekonywać". - Jeżeli koledzy z PSL będą zdecydowani do poparcia mojej kandydatury, to będę się z tego cieszył i będę bardzo wdzięczny. A jeżeli mają inny pomysł, też to uszanuję z całą świadomością konsekwencji tego faktu - oznajmił.