Lider PSL ma propozycje odnośnie wyborów. "Polski nie stać na ryzyko"

- To jest bardzo ważne spotkanie. Rok po wyborach możemy podsumować to, co za nami, ale też porozmawiać o przyszłości - powiedział na początku swojego wystąpienia szef MON, wicepremier Władysław Kosiniak-Kamysz. - Stąd wychodziliśmy po zwycięstwa, tu też podsumowaliśmy trudne wydarzenia - kontynuował.