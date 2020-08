Dodatkowy zasiłek opiekuńczy. Premier zapowiedział, że zasiłek zostanie przywrócony

1 września dzieci wrócą do szkół w tradycyjnym trybie nauczania, co oznacza brak możliwości przyznania rodzicom kolejnego dodatkowego zasiłku opiekuńczego . Premier Mateusz Morawiecki zapowiedział jednak, że wyjątkiem będzie sytuacja, w której szkoła z powodów epidemicznych przejdzie na naukę zdalną.

- W przypadku, kiedy szkoła będzie podlegała procedurze zdalnego nauczania, będzie możliwość korzystania z zasiłku opiekuńczego przez tych rodziców, którzy sobie tego zażyczą- poinformował premier Mateusz Morawiecki i podkreślił, że nie ma możliwości, by ponownie takie rozwiązanie było dostępne powszechnie.

Dodatkowy zasiłek opiekuńczy. Kto go dostanie?

Jak nieoficjalnie ustalił money.pl, świadczenie dostaną rodzice dzieci z tzw. czerwonych i żółtych powiatów, gdzie wskaźniki zakażeń są najwyższe w kraju. Bez względu na to, czy szkoły będą tam otwarte, czy zamknięte.

Łukasz Szumowski odchodzi. Ryszard Czarnecki: był tarczą strzelniczą dla mediów i opozycji

Premier Mateusz Morawiecki mówił w czwartek, że jeśli dyrektor szkoły podejmie decyzję o nauczaniu zdalnym, rodzice dzieci do lat 8. z tej konkretnej placówki będą mogli wystąpić o dodatkowe świadczenie.

Jak zaznaczył, będzie to dodatkowy zasiłek, zatem nie będzie się wliczał do ogólnej puli 60 dni w roku, z której każdy ubezpieczony rodzic może skorzystać na warunkach ogólnych - czyli również w przypadku nagłego zamknięcia placówki.

Dodatkowy zasiłek opiekuńczy dla rodziców, którzy się "boją"

Szef rządu zapowiedział też, że z dodatkowego zasiłku będą mogli skorzystać rodzice, którzy z różnych względów nie będą w stanie posłać dziecka do żłobka lub szkoły, oraz ci, którzy się po prostu tego obawiają.

Biuro prasowe Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej wyjaśniło w rozmowie z money.pl, że "rozporządzenie, nad którym pracują obecnie urzędnicy, ma na celu głównie zapobiec katastrofie związanej z brakiem wystarczającej liczby miejsc w żłobkach i przedszkolach". Jest to więc odpowiedź na postulaty samorządów oraz części rodziców.

Dodatkowy zasiłek opiekuńczy w nowelizacji ustawy

Dodatkowy zasiłek był przyznawany rozporządzeniem Rady Ministrów i obowiązywał do 26 lipca, a podstawą do jego wydawania były przepisy ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19. Przepisy te wygasają jednak 180 dni po wejściu w życie ustawy, więc konieczna była nowelizacja, aby zasiłek - w razie potrzeby - mógł być przyznawany także po wakacjach. Taką poprawkę zgłosiło Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej. Ustawę z tą zmianą uchwalił Sejm, a we wtorek przyjął ją Senat.