Powrót do szkoły. Minister Dariusz Piontkowski ogłosił nowe zasady. Czy będą obowiązkowe maseczki?

Powrót do szkoły. 1 września szkoły ponownie mają zostać otwarte. Minister edukacji Dariusz Piontkowski ogłosił nowe zasady obowiązujące w roku szkolnym 2020/21.

Powrót do szkoły. Jakie zasady?

W marcu rząd zdecydował o zamknięciu szkół. Była to jedna z pierwszych decyzji po wybuchu pandemii koronawirusa. Miała ona zapobiec rozprzestrzenianiu się epidemii. Kilka dni temu minister edukacji Dariusz Piontkowski ogłosił, że dzieci wrócą do szkół wraz ze startem nowego roku szkolnego. To oznacza, że powrót do szkoły nastąpi 1 września.

Jakie zasady będą obowiązywać w szkołach? Minister edukacji zapewnia, że w szkołach będą stosowane reguły reżimu sanitarnego, by ograniczyć ryzyko zakażenia. Czy stosowane będą maseczki? - W klasach nie będzie obowiązku chodzenia w maseczkach. Zachęcamy do zachowywania dystansu, higieny. Przypominamy o wietrzeniu sal lekcyjnych. Dzieci chore nie powinny przychodzić do szkoły. To również apel do rodziców - mówił Piontkowski, którego cytuje "Gazeta Wyborcza".

Powrót do szkoły. Minister zabrał głos

Podczas posiedzenia sejmowej komisji edukacji Dariusz Piontkowski mówił o regułach obowiązujących w nowym roku szkolnym. - Przewidujemy, że w sytuacji większego zagrożenia epidemiologicznego dyrektor szkoły może podjąć decyzję o przejściu na system mieszaniu lub o kształceniu na odległość - mówił podczas swojego wystąpienia minister edukacji.

Dariusz Pionktowski nie ma żadnych wątpliwości w sprawie powrotu do szkoły od 1 września. - Nie miałbym obaw, spokojnie posłałbym dzieci do szkół - dodał minister edukacji. Dla dzieci będzie to powrót do szkół po pół roku. W marcu podjęto decyzję o zamknięciu szkół, a lekcje odbywały się w sposób zdalny.

