Powrót do szkoły. "Przytłaczająca większość gotowa"

Powrót dzieci do szkół zaplanowany jest na 1 września. Czy wszystkie szkoły zaczną naukę stacjonarną? - To będzie oczywiście zależało od sytuacji epidemicznej. Ta obecna pozwala na to, aby w przytłaczającej większości szkół spokojnie rozpoczynać zajęcia 1 września, chyba że gdzieś zdarzy się wypadek jakiegoś zachorowania bądź będzie rzeczywiście bardzo duża liczba zachorować - mówił w "Gościu Wiadomości" TVP Info szef MEN Dariusz Piontkowski.