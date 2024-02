Dobre słowo o Tusku z PiS. Tak jeszcze nie mówili

Według polityka PiS, opinia publiczna powinna obserwować działania koalicji rządzącej. - Komisja Europejska wcześniej wymagała, a teraz okazuje się, gdy przedstawiciel Europejskiej Partii Ludowej godzi się na niekorzystne dla nas rozwiązania w Unii Europejskiej, to tych rozwiązań nie trzeba akceptować. Dla mnie to jest deal, pewnie za jakiś czas dowiemy się, co Donald Tusk sprzedał w zamian za to, co się zadzieje - stwierdził.