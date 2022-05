Do tego doprowadziła rosyjska inwazja na Ukrainę. Chaos w Rumunii

Rosyjska inwazja spowodowała chaos w portach w Rumunii

Szefowa Administracji Dolnego Dunaju (AFDJ) w Gałaczu Angela Ivan, cytowana przez rumuńska agencja, poinformowała, że długie kolejki na wejście do Suliny to rezultat niewystarczającej przepustowości portów naddunajskich w stosunku do obecnego zapotrzebowania.