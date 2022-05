Kaliningrad. Mieszkańcy chcą do Rosji. Złość na postępowanie Litwy

Gubernator Kaliningradu Anton Alichanow tydzień temu ogłosił wolność podróżowania tranzytem przez Litwę do tzw. dużej Rosji. Jednak radość mieszkańców z powodu uwolnienia się od "blokady nieprzyjaznych krajów" okazała się przedwczesna. Zdaniem samych Rosjan warunki uzyskania wizy są poniżające. Trzeba pokazać "oryginał zaświadczenia o posiadaniu krewnych w Rosji". A nikt nie wie, co to za dokument.