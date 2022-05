Rosjanie kpią z polskiego Reserved. Tak się przygotowali na sankcje

- No przecież Marsjanie tego nie kupili - kpi Maxim Lewczenko, szef centrum handlowego w Sankt Petersburgu. W wypowiedzi dla lokalnego rosyjskiego serwisu Fontanka zapewnia, że z Chińczykami wszystko już dogadane. - Mamy gwarancję, że będą te same kolekcje, cały asortyment, wzornictwo, standardy jakości, wszystko zostanie zachowane. Nie spodziewamy się odpływu klientów z powodu zmiany właściciela i nazwy. Na rynku masowym nie jest tak ważne, co jest napisane na metce, to nie Louis Vuitton - wyjaśnił przedsiębiorca.