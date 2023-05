Zacznie się dziś o 20. Przyrodnia siostra Kamilka zabiera głos

Nie żyje 8-letni Kamil z Częstochowy, który był maltretowany przez ojczyma. Chłopiec trafił do szpitala na początku kwietnia. Był bity, oblewany wrzątkiem i przypalany papierosami. Przez kilka dni do dziecka nikt nie wezwał pogotowia. Służby powiadomił dopiero biologiczny ojciec. Matka chłopca wmawiała mu, że "poparzył się herbatką, którą miał na niego wylać młodszy syn Fabian". Bała się reakcji ojca i lekarzy, dlatego leczyła go w domu.