Do kiedy rozliczyć PIT? Termin składania deklaracji podatkowych upływa wkrótce

Do kiedy PIT? W tym roku zmiana daty

Wiele osób za ostateczny termin składania deklaracji podatkowych uznaje ostatnie dni kwietnia. Zgodnie z kalendarzem ustanowionym przez Ministerstwo finansów, zeznania PIT każdego roku składa się do ostatniego dnia roboczego w czwartym miesiącu roku. Warto jednak zwrócić uwagę, że w 2023 roku 30 kwietnia wypada w niedzielę - z tego względu termin składania dokumentów do Urzędu Skarbowego wydłużono. Zeznania podatkowe za 2022 rok (PIT 28, PIT-36, PIT-36L, PIT-37, PIT-38, PIT-39) można składać aż do 2 maja - ponieważ 1 maja wypada Święto Pracy, a więc dzień ustawowo wolny od pracy.