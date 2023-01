Kiedy rozliczyć PIT? Ważna zmiana w zeznaniach podatkowych za 2022 rok

Kiedy złożyć PIT? Termin inny niż przed rokiem

Zeznanie podatkowe za 2022 rok będzie można składać od 15 lutego do 2 maja 2023 roku. Ministerstwo Finansów przypomina jednocześnie, że zeznanie PIT-37, które nie zostanie potwierdzone do 2 maja, zostanie automatycznie zaakceptowane. Dokumenty będzie można złożyć za pośrednictwem platformy e-PIT lub osobiście, w Urzędzie Skarbowym. Co ważne, osoby, które zdecydują się na przedłożenie deklaracji przez internet, będą czekać na zwrot podatku maksymalnie 45 dni. Ci, którzy złożą rozliczenie podatkowe w urzędzie, będą musieli poczekać znacznie dłużej. Zwrot podatku może potrwać aż trzy miesiące.