Urząd Skarbowy: PIT za 2018 rok urząd wypełni za ciebie

W 2019 r. czeka nas prawdziwa rewolucja. Podatników rozliczających się według PIT-37 i PIT-38 za ubiegły rok może rozliczyć Urząd Skarbowy.

Urząd Skarbowy: zmiany w rozliczeniach PIT

Usługa automatycznego rozliczenia przez Urząd Skarbowy będzie dostępna od 15 lutego do 30 kwietnia 2019 r. Rozliczenia zostaną wypełnione na podstawie informacji, jakie urząd dostanie od płatnika, czyli pracodawcy. Zaś płatnicy mają czas na przesłanie dokumentów do końca stycznia.

Przygotowanie zeznań podatkowych przez Krajową Administracje Skarbową

- Jeżeli podatnik z zeznaniem nic nie zrobi, czyli nie będzie go poprawiał, a z obliczeń będzie wynikało, że jest podatek do zapłaty, to po terminie składania zeznań, czyli po 30 kwietnia, urzędy mają czas do końca maja przesłać podatnikowi informację o kwocie, jaka jest do zapłaty - mówi Renata Domasiewicz z Ministerstwa Finansów, cytowana przez Polskie Radio. Taka osoba ma 7 dni na wpłatę i jeśli nie przekroczy tego terminu, nie będą naliczane odsetki od zwłoki.