PIT 2023. Zwróć uwagę na te dane

PIT 2023. Zmiana i akceptacja danych

Po wprowadzeniu jakichkolwiek korekt w deklaracji podatkowej lub danych warto pamiętać o ich akceptacji - w przeciwnym wypadku nie zostaną one nadpisane. Po dokonaniu poprawek i ich zaakceptowaniu należy przesłać deklarację do Urzędu Skarbowego. To bardzo ważne, ponieważ 2 maja 2023 roku system automatycznie zatwierdzi dokumenty, które nie zostały zaakceptowane przez podatnika - w takim przypadku do fiskusa może zostać przesłana deklaracja zawierająca nieaktualne bądź nieprawdziwe dane.